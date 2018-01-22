محافظ النجف يعلق على قضية اعتقال نجله

دعا محافظ النجف لؤي الياسري القضاء العراقي إلى الفصل بكل حيادية بغض النظر عن هوية المتهم وانتمائه في قضية نجله الذي اعتقل بين أفراد عصابة لتهريب المخدرات.

وقال الياسري أمس الأحد: "أؤكد حرصي الشديد على سيادة القانون ومحاربة الجريمة بكل أشكالها ومضامينها وأنّ سيادة العدل والقصاص يجب أن تطال الجميع بدون استثناء"، معربا عن استغرابه مما وصفه بـ"التضخيم الإعلامي الكبير والممنهج" ومن توقيت النشر الذي تزامن مع إجراءات القضية منذ بداياتها.

وأضاف: "هذا يدل على وجود الاستهداف السياسي، كوني محافظا لمدينة النجف الأشرف وكذلك لقرب موعد الانتخابات".

يذكر أن مصادر أمنية عراقية أفادت بأن قوة أمنية اعتقلت عصابة لتهريب المخدرات في بغداد بحوزة أفرادها وبينهم نجل لؤي الياسري، كمية من الحبوب المخدرة.

المصدر: السومرية نيوز

متري سعيد