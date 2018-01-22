الإسكان المصرية: الحرب القادمة حرب مياه

أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية أن الحرب القادمة، حرب على المياه لذا تتوجه مصر لهذه الاستثمارات في مشاريع المياه لتوفير أكبر قدر منها.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المصرية في قطاع الصرف الصحي قد بلغ 124 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المياه الناتجة عن مشاريع المعالجة غير صالحة للشرب في مصر ويتم استخدامها في مجال الزراعة، ولكن بعض الدول تستخدمها في الشرب كإندونيسيا.

ولفت إلى أن المياه المحلاة من البحر يتم استخدامها في الشرب بجميع المدن الساحلية بمصر.

المصدر: وكالات