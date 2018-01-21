4 دول أوروبية بصدد الاعتراف بفلسطين

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تعترف سلوفينيا في الأسابيع القادمة بفلسطين كدولة، وأن 3 دول أوروبية أخرى تدرس الخطوة ذاتها.

وكانت الحكومة السلوفينية قد عقدت قبل أسبوع اجتماعا بحثت فيه قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، ورفعت القرار إلى البرلمان للمصادقة عليه لأنه المؤسسة المخولة بالاعتراف بالبلدان الأخرى، بحسب القوانين السلوفينية، وسيجري التصويت بهذا الشأن في فبراير المقبل.

ومن المرجح أن يصادق البرلمان السلوفيني على توصية الحكومة ويعلن الشهر القادم الاعتراف بدولة فلسطين، وتدرس بلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا اتخاذ قرارات مماثلة.

وكان وزير الخارجية الإيرلندي قد أطلع الإسرائيليين خلال زيارته التي قام بها مؤخرا إلى تل أبيب بأن إيرلندا تدرس بشكل جدي مسألة الاعتراف بفلسطين كدولة.

وفي هذا السياق دعا وزير خارجية لوكسمبورغ قبل أيام إلى أن تعترف مجموعة من الدول الأوروبية بفلسطين وتحاول إقناع فرنسا بتولي زمام المبادرة.

كما أشار مسؤولون كبار في إسرائيل إلى أن الحكومة البلجيكية تنظر بجدية في الاعتراف بفلسطين.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن فرنسا تعمل على تحسين وضع السلطة الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي دون الاعتراف بها كدولة، واقترحت أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية على غرار الاتفاق الذي وقعه في الماضي مع إسرائيل.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة