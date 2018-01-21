هيئة التفاوض السورية المعارضة تلبي دعوة موسكو

أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة تلبيتها الدعوة الموجهة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو واللقاء مع وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "استكمالا للزيارات الدولية التي قامت بها الهيئة التفاوضية بعد جولة جنيف الثامنة لشرح نتائجها، وفي إطار السعي لإيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري واستنادا للقرارات الدولية تلبي الهيئة الدعوة الموجهة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو واللقاء مع وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي".

وأضاف البيان أن قرار الهيئة جاء "كون روسيا طرفا معنيا بما يجري في سوريا، وأحد رعاة العملية السياسية في جنيف وضامن أساسي لمناطق خفض التصعيد".

وتابع أن الهيئة ستبحث سبل تفعيل المسار السياسي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عبر العملية التفاوضية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحث "على معالجة الخروقات المستمرة لاتفاقيات خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وإدلب وباقي المناطق السورية".

المصدر: هيئة التفاوض

علي جعفر