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أميرة سعودية: كنت على علم بالأزمة بين السعودية وقطر

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أميرة سعودية: كنت على علم بالأزمة بين السعودية وقطر
AFP MANDEL NGAN
الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود
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اعتبرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، أن الأزمة بين المملكة وقطر رغم أنها انفجرت حديثا، لكنها موجودة على الساحة منذ فترة طويلة.

وقالت الأميرة بسمة (54 سنة)، خلال برنامج على شاشة "بي. بي. سي" العربية، إنها متابعة للعلاقات بين البلدين ورأت أن الأزمة تشكلت تصاعديا عبر التاريخ الحديث لقطر ولم تتفاجأ من استفحالها.

من جهة أخرى رأت الأميرة السعودية أن التغييرات، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تجري بصورة سريعة، وربما المملكة لا تزال غير مستعدة لاستقبالها اجتماعيا.

وأشارت إلى أن تطبيق هذه الإجراءات لن يكون سهلا في ظل غياب قوانين تحمي المرأة حتى وإن سمح لها بقيادة السيارة أو منحت مزيدا من الحريات، إلا أن المرأة السعودية قد لا تستطيع التمتع بهذه الحريات.

المصدر: بي بي سي

علي جعفر

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