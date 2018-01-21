جاويش أوغلو من بغداد: كل من يعارض عملية عفرين يدعم الإرهابيين

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن كل من يعارض العملية التركية في عفرين شمالي سوريا "يأخذ جانب الإرهابيين ويجب أن يعامل على هذا الأساس".

وقال جاويش أوغلو للصحفيين خلال زيارة رسمية للعاصمة العراقية بغداد، إن أنقرة تتوقع أن تساند فرنسا العملية التركية، بعد أن طالبتها باريس بضبط النفس في سوريا وأعلنت أنها ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

من جهة أخرى عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا مع وزير الخارجية التركي اليوم في مقر رئاسة وزراء العراق في العاصمة بغداد، كما التقى الوزير التركي في وقت سابق بنظيره العراقي، إبراهيم الجعفري.

المصدر: وكالات

علي جعفر