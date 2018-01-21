مراسلنا: وصول 11 جريحا من الجيش الحر إلى مستشفى على الحدود التركية

أفاد مراسلنا بوصول 11 جريحا من مسلحي"الجيش السوري الحر" إلى مستشفى على الحدود التركية.

من جهتها أفادت وكالة "رويترز" بأن نحو 25 ألف مسلح من "الجيش السوري الحر" يشاركون في العملية العسكرية التركية في عفرين، نقلا عن القيادي العسكري في "فيلق الشام"، ياسر عبد الرحيم.

وذكر عبد الرحيم أن لا نية للفصائل المشاركة في العملية اقتحام عفرين، بل تطويقها وإجبار مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية على مغادرة المدينة.

واتهم المصدر القوات الحكومية السورية بالسماح للوحدات التركية بإرسال تعزيزات، عبر الأراضي التي تسيطر عليها إلى عفرين، واعتبر القيادي أن الأولوية للعملية العسكرية هي "استعادة السيطرة على بلدة تل رفعت وعدد من القرى العربية جنوب شرق عفرين التي سيطرت عليها الوحدات الكردية قبل سنتين".

المصدر: RT + رويترز

علي جعفر