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لودريان: مجلس الأمن الدولي يجتمع الاثنين لبحث الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

لودريان: مجلس الأمن الدولي يجتمع الاثنين لبحث الوضع في سوريا
AFP PHILIPPE LOPEZ
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدا الاثنين لعقد مباحثات بشأن الوضع في سوريا.

وأكد لودريان في صفحته على "تويتر"، على أن "فرنسا ستدعو لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية".

وكان الوزير الفرنسي قد دعا في وقت سابق، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا على خلفية العملية العسكرية التركية في عفرين.

وقال بهذا الشأن: "فرنسا تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل، لبحث الوضع في الغوطة وإدلب وعفرين"، مشيرا إلى أنه تحدث بهذا الشأن صباح اليوم مع نظيره التركي.

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وتجري تركيا حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم "داعش" في عفرين.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان

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