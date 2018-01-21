الأكراد: رفضنا الاقتراح الروسي وسندافع عن مناطقنا

كشف مسؤول كردي رفيع عن أن أكراد عفرين رفضوا اقتراحا روسيا كان يهدف لتفادي التدخل التركي في المنطقة، في حين أكدت القوات الكردية عزمها على إفشال "المخطط التركي" والدفاع عن عفرين.

وقال آلدار خليل القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي الكردية في حديث متلفز السبت: "طلبت روسيا منا أمس تسليم مناطقنا للـ"نظام السوري" ونحن لم نقبل، ولن نسلم أراضينا. سوف ندافع عن جميع مناطقنا".

Senior Kurdish official Aldar Xelil: Yesterday Russia asked us to hand over our regions to the [Syrian] regime. We did not accept, and we will not surrender our territories. We'll defend all our areas. pic.twitter.com/s9tgNvxNWv — Aylina Kılıç (@AylinaKilic) January 20, 2018

بدورها، حملت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان صدر عنها السبت روسيا المسؤولية عما تتعرض له عفرين من قصف وهجمات من تركيا.

وقالت: "نعلم جيدا أن الجيش التركي ما كان له أن ينفذ هذا الهجوم دون موافقة القوى الدولية وعلى رأسها روسيا التي تنشر قواتها في عفرين. وعليه فإننا بقدر ما نحمل دولة الاحتلال التركية مسؤولية هذه الهجمات، فإننا نحمل روسيا أيضا مسؤولية هذه المسؤولية، ووزر أي مجزرة قد يتعرض لها المدنيون".

واعتبر أن الجيش التركي يسعى من خلال القصف الجوي إلى إخلاء عفرين وإجبار المدنيين على النزوح، ومن ثم حشد مرتزقتها في المنطقة.

وتابع: "لن نستكين لألاعيب ومخططات الفاشية التركية.. إننا نؤكد ونجدد عزمنا وإصرارنا على على الدفاع عن تراب عفرين وشعبها .. ونناشد أبناء شعبنا والإنسانية التقدمية، الاستنفار والتوجه إلى مواقع وخنادق الدفاع عن عفرين".

من جهته، دان المجلس الوطني الكردي في سوريا التدخل التركي في عفرين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووضع حدّ للتصعيد الحاصل ونزع فتيل الأزمة وحماية المناطق الكردية.

إقرأ المزيد

وحسب الجانب الكردي، فإن الغارات الجوية التركية التي بدأت بعد ظهر أمس بمشاركة 72 طائرة حربية، استهدفت 100 نقطة على الأقل، بينها مواقع مدنية ومواقع لوحدات حماية الشعب في مدينة عفرين وريفها.

وأسفرت الغارات عن إصابة 13 مدنيا على الأقل، إضافة إلى مقتل 6 مدنيين و3 مقاتلين أكراد.

المصدر: وكالات

متري سعيد