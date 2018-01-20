حماس: نائب ترامب غير مرحب به في المنطقة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس" على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، للمنطقة غير مرحب بها.

وفي تصريحات صحفية، أدلى بها برهوم اليوم السبت، قال إنه "لا يوجد أي مبرر لاستقبال بنس واللقاء به من أي مستوى كان، وخاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي يؤكد فيها شطب ملف القدس واعتمادها عاصمة أبدية لإسرائيل.

كما دعا برهوم إلى مواجهة وإفشال أي مخططات إسرائيلية وأمريكية تستهدف حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وطالب الشعوب المحبة لفلسطين بالإبقاء "على حالة الرفض التام للمشاريع الإسرائيلية – الأمريكية" تجاه القدس.

وفي هذا السياق، دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، إلى مقاطعة زيارة بينس للمنطقة، احتجاجا على موقف واشنطن من القدس، مؤكدة التزامها بموقف الإجماع الوطني والشعبي الفلسطيني بالمقاطعة الشاملة للإدارة الأمريكية ومسؤوليها وسفاراتها وقنصلياتها ومؤسساتها كافة.

كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية الفلسطينية والعربية والدولية العاملة في فلسطين، والصحفيين الفلسطينيين العاملين في هذه المؤسسات إلى مقاطعة أي لقاء رسمي علني أو سري تدعو له أي جهة أمريكية.

وصل بينس اليوم إلى مصر في إطار زيارة لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل بالإضافة لمصر، إسرائيل والأردن وأيضا فلسطين، لكن السلطة الفلسطينية في رام الله أعلنت مقاطعتها للزيارة، تعبيرا عن احتجاجها على إعلان ترامب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة