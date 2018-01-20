أمن الدولة السعودي يزفّ النزيل أحمد الصفار!

أحيى أمن الدولة السعودي ممثلا بإدارة سجن المباحث في الدمام حفل زفاف النزيل موسى أحمد الصفار وسط حضور لافت لعشرات المدعوين من عائلة العريسين وشخصيات دينية واجتماعية ودينية وفنية.

وتخلل حفل الزفاف الذي أقيم في صالة رياضية واسعة في مقر المباحث بمدينة الدمام فقرات عدة، حيث شارك النزلاء في إعداد الحفل بدعم من إدارة السجن.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الحضور أن الخطوة التي أيدتها إدارة السجن، تعد مهمة على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، مؤكدين أنها حظيت باهتمام واسع من شباب المملكة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومشددين على أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على إصلاح النزلاء.

المصدر: صحيفة "الرياض"