أنقرة: متمسكون بعملية عفرين مهما كان الثمن

أكد نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو تمسك أنقرة بتنفيذ العملية العسكرية في عفرين شمال غربي سوريا "مهما كان الثمن" لضمان أمن حدود البلاد والقضاء على الإرهابيين.

وأضاف: "هناك محاولات في السنوات الأخيرة لتشكيل ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية من أجل زعزعة استقرار بلادنا".

"تركيا، وكما تحارب الإرهاب داخل البلاد، ستدخل سوريا وعفرين وتتخذ كل ما من شأنه مكافحة العناصر الإرهابية خدمة لأمنها وأمن حدودها، إذا لزم الأمر".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أنه لا مفر لجيش بلاده من تنفيذ عمليته في عفرين شمالي سوريا، وأن العملية تقتصر حتى الآن على القصف عبر الحدود دون اجتياح بري.

إقرأ المزيد

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم التدخل في عفرين ومنبج في سوريا متهما واشنطن بعدم الالتزام بوعودها في منبج والرقة، ومشيرا إلى أن أنقرة ستنسق عملية عفرين مع روسيا وإيران.

كما طالب أوغلو بضرورة إيقاف تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله