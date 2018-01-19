عدد قتلى التحالف من المدنيين في سوريا والعراق ازداد 3 أضعاف

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عدد المدنيين الذين راحوا ضحية قصف التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق وسوريا الذي تقوده الولايات المتحدة وصل في عام 2017 إلى 6000.

ونقلت الصحيفة عن تقرير سنوي نشرته منظمة "إيروارس" الحقوقية غير الحكومية وصفته بـ"الأكثر دموية" من حيث عدد الضحايا، أنه خلال العام المنصرم انتقلت الحرب ضد "داعش" من المعاقل المحصنة التابعة لهذا التنظيم الإرهابي إلى المناطق والمدن الأكثر اكتظاظا بالمدنيين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بينهم.

وأشارت "إيروارس" التي تجمع المعلومات حول الضحايا بين المدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإعلامية ومصادر أخرى إلى أن عدد غير المقاتلين الذين سقطوا، على الأرجح، جراء الغارات الجوية والمدفعية التي شنتها الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف يتراوح بين 3923 و6102 شخص.

كما ذكرت منظمة "إيروارس" أن عدد المدنيين القتلى في العراق وسوريا خلال 2017 أكثر بـ3 أضعاف مقارنة بحصيلة الضحايا المدنيين لعام 2016، موضحة أن القوات الأمريكية كانت الأكثر نشاطا في شن الغارات.

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن نتائج تقرير منظمة "إيروارس" حول عدد المدنيين أعلى بكثير من معطيات القيادة المركزية الامريكية التي تجري بحوثها الخاصة بضحايا الغارات الأمريكية.

وحسب تقرير القيادة المركزية الأمريكية الأخير الصادر في هذا الشأن فإن حملة التحالف الدولي العسكرية أودت بحياة 817 مدنيا على الأقل اعتبارا من بدئها في 2014، مشيرا إلى أن عدد الضحايا ازداد نتيجة قيام التحالف الدولي باستعادة مدينتي الموصل والرقة اللتين اعتبرتا من أكبر معاقل "داعش" في المنطقة.

المصدر: "واشنطن بوست"