دوتيرتي قد يمنع الفلبينيين من العمل في الكويت

يدرس الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي منع إرسال العمال إلى الكويت بسبب انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية أدت إلى انتحار عدد منهن في الأشهر القليلة الماضية.

وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت وإنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت.

وأضاف دوتيرتي خلال افتتاح بنك جديد يخدم الفلبينيين في الخارج، "نصيحتي هي أن نتحدث إليهم، نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا.. إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا".

وأوضح دوتيرتي أن بلاده لا تريد تصعيد الأمور أو خلافا مع دولة الكويت وإنما يريد أن تُوقف الانتهاكات بحق رعاياه العاملين في الكويت، "لا أريد شجارا مع الكويت.. أحترم قادتها لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر لأن الكثير من النساء ينتحرن، ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات".

وهناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية، كما يعمل عدد كبير من الفلبينيين في الإمارات والسعودية وقطر.

ويعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني في الخارج من بين نحو ثمانية ملايين يعيشون خارج البلاد.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله