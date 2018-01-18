مقتل لواء بحري في العاصمة الصومالية مقديشو

أعلنت مصادر عسكرية مقتل سعيد يوسف اللواء في القوات البحرية الصومالية رميا بالرصاص في العاصمة مقديشو اليوم، مشيرة إلى اعتقال نائب يوسف وهو عقيد في الجيش على خلفية الاغتيال.

وقال أحد سكان مقديشو إن العقيد أطلق عدة أعيرة نارية من مسدسه على اللواء أصابته في الرأس، في خضم عنف يعيشه الصومال منذ عقود.

واعتبر مقتل اللواء يوسف مؤشرا جديدا على المشاكل التي تهدد الجيش الذي يحارب "حركة الشباب" المتطرفة، وتسانده قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي.

المصدر: رويترز

علي جعفر