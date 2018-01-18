جنوب السودان يكثف التعاون العسكري مع مصر

بحث وفد من دولة جنوب السودان برئاسة مايكل فرانسيس نائب حاكم جوبا، مع محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزير العصار أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية حريصة على "التعاون المشترك مع الأفارقة، وتتبنى توفير كافة مطالب دولة جنوب السودان بما يعزز التعاون الثنائي بين الجانبين".

من جانبه، أعرب "فرانسيس" عن شكره لوزير الإنتاج الحربي المصري على "حفاوة الاستقبال"، معرباً عن تقديره الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصري".

وأكد فرانسيس أن جنوب السودان "مهتم بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، فهما يتشاركان تاريخياً في العديد من القواسم، وثمّن دور مصر كدولة داعمة وشقيقة لجنوب السودان، كما أشاد بدورها الحيوي في أفريقيا والعالم أجمع".

المصدر: "المصري اليوم + وكالات"