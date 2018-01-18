تشييد ثلاث محطات كهرضوئية ضخمة في مصر

تستعد القاهرة لتشييد ثلاث محطات للطاقة الكهرضوئية أو الشمسية، حيث وقعت شركة "أكوا باور" السعودية ومجموعة "تشينت" الصينية عقد هندسة وشراء وبناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية في مصر.

وذكرت شبكة "CNBC"، أن قيمة المشروع مع عقد الهندسة والشراء والبناء، تصل إلى نحو 190 مليون دولار، وستبلغ القدرة الإنتاجية الكلية للمحطات 165.5 ميغاواط.

وتساهم هذه المشاريع في دعم سعي الحكومة المصرية للحصول على 20% من الكهرباء المولدة من مصادر للطاقة المتجددة بموجب خطة أقرتها الحكومة المصرية حتى العام 2022.

وقال بادي بادماناثان المدير التنفيذي لشركة "أكوا باور" في تعليق على المشروع: "منح عقد الهندسة والشراء والبناء لهذه المحطات الثلاث، يعد أول استثمار للشركة في مصر، ونحن واثقون من أن شركاءنا في مجموعة "تشينت" الصينية سيقدمون لنا محطات بأعلى مستويات الجودة وفي الوقت المناسب دون المساومة على معايير الصحة والسلامة والأثر البيئي".

"نحن متحمسون لدخول سوق الطاقة المصرية من خلال ما نعتبره أول 3 محطات ضمن العديد من الأصول التي سيتم تطويرها في المستقبل".

من جهته، اعتبر تشوان لو الرئيس التنفيذى لشركة تشينت سولار، أن مصر تعد سوقا متنامية للطاقة وتسجل تغييرا كبيرا في صناعة الطاقة المتجددة، يجعل الجانب الصيني يتطلع إلى العمل مع "أكوا باور" لتسليم هذه المشاريع المهمة لتسهم بكل في تحقيق رؤية الحكومة المصرية.

المصدر: "وكالات"