"سد النهضة".. خسائر "فلكية" لمصر

قال الدكتور صفوت عبدالدايم، مستشار المجلس العربي للمياه، إن بناء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حصة مصر من النيل الأزرق ما بين 5 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا، طبقا للأبحاث.

وأكد عبدالدايم في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المصرية، أن سد النهضة سيؤثر على مخزون السد العالي والبالغ 55.5 مليار متر مكعب.

ورسم الخبير المصري سيناريو هو "الأسوأ" في حال عدم اتفاق الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" على حلول للأزمة.

وأوضح عبدالدايم أن بعض الأبحاث توضح أنه إذا حدث انخفاض في الحصة المائية بمقدار 5 مليارات متر مكعب، فإن القطاع الزراعي سيخسر نحو 75 مليار جنيه، وإذا بلغ الانخفاض مقدار 10 مليارات متر مكعب سنويا، فإن خسائر القطاع الزراعي ستصل إلى 150 مليارا في السنة، وذلك وفقا لبعض الدراسات التي تقوم بها الجهات البحثية، لكنه قال إن اللجنة المشكلة من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ستُحدد التأثيرات السلبية بدقة.

المصدر: "الوطن"