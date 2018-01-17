اعتقال زعيم الحزب الشيوعي في السودان إثر احتجاجات على رفع أسعار الخبز

اعتقلت الأجهزة الأمنية السودانية الأمين العام للحزب الشيوعي بعد أن نظم تظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز، حسب فرانس برس، استنادا إلى متحدث باسم الحزب.

وأوضح علي سعيد المتحدث باسم الحزب، أن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقلوا زعيم الحزب مختار الخطيب في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، و"اقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأعلن الحزب الشيوعي أن أعضاءه سيواصلون حشد المواطنين وتنظيم التظاهرات، فيما دعا حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، إلى تنظيم تظاهرة ضد الحكومة في وقت لاحق.

وقد اعتقلت السلطات السودانية العديد من شخصيات الحزب الشيوعي البارزين وطلاب ونشطاء منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز التي اندلعت في مناطق متفرقة من السودان بينها الخرطوم، في وقت سابق من هذا الشهر.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المتظاهرين.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين