مصر توقع اتفاقية هامة مع جنوب السودان

شهد محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع برتوكول تعاون بين مصر وجنوب السودان لإنشاء أكبر منطقة صناعية في ولاية جوبك على مساحة 116 كم مربعا لسد احتياجات القارة السمراء.

وقال رجب صلاح بندقي وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجنوب السودان، إن توقيع البروتوكول بداية جيدة للعمل والتنسيق مع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف: أن ولاية جوبك بجنوب السودان لديها العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية تشجع رجال الأعمال والمستثمرين والحكومات العربية على العمل بها.

ووقع البروتوكول نائب الحاكم بولاية جوبك من الجانب السوداني والمهندس محمد عطا، رئيس شركة عطا للاستثمار من الجانب المصري بحضور حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق ومني أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مصنع قنا للأسمنت.

المصدر: "وكالات"