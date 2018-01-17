صور من نفس المكان ولكن بفارق 6 أشهر.. الموصل في عصر "داعش" وبعده

أتاحت لقطات للمصور العراقي أحمد الربيعي المقارنة بين الوضع الحالي للمدينة وما كان عليه في آخر أيام حكم "الخلافة"، وذلك بعد 6 أشهر من تحرير الموصل من قبضة "داعش" الإرهابي.

وسجلت عدسة المصور المتعاقد مع وكالتي "فرانس برس" و"Getty Images" المواقع نفسها في المرحلة الأخيرة من عملية تحرير الموصل وفي الوقت الحالي، مما يظهر بوضوح تغيرات الوضع الإنساني في المدينة التي شهدت في العام الماضي مواجهات عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم الإرهابي.

وتظهر الصور لاجئين مشردين أثناء فرارهم من المدينة، قبل أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا عن تحريرها، وأعمدة الدخان المتصاعدة فوق المواقع المستهدفة بغارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وحجم الدمار الذي تعرض له مركز المدينة التاريخي جراء القتال والذي لم يتم إصلاحه لحد الآن.

وتظهر الصور بشكل خاص مسجد النوري الذي أعلن منه زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي إقامة "الخلافة" بعد سقوط المدينة في أيدي الإرهابيين في عام 2014، وقد تعرض لأضرار هائلة إثر تفجير المسلحين أجزاء منه أمام تقدم القوات العراقية.

مصدر الصور: Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty

نادر عبد الرؤوف