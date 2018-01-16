البنتاغون: لا علاقة للتحالف الدولي بعملية أنقرة في عفرين

أعلن تحالف واشنطن الدولي لقتال "داعش" أن مدينة عفرين شمالي سوريا والتي أعلنتها أنقرة منطقة لعمليتها العسكرية ضد الفصائل الكردية، تقع خارج نطاق مسؤولياته.

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وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، ريان ديلون، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان التحالف يدعم عملية أنقرة ضد الأكراد في سوريا، قال: "إن منطقة العملية التركية تقع خارج نطاق مسؤولية التحالف".

وديلون، الذي يشارك حاليا في أعمال اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو المنعقد في بروكسل اليوم ويوم غد الأربعاء، أكد أن الوضع العسكري على الحدود التركية السورية سيكون موضع بحث في الاجتماع.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي آكار، الذي يحضر اجتماع الناتو أيضا، أن بلاده لن تسمح بتسليح "وحدات حماية الشعب" الكردية (YPG) في سوريا، باعتبارها امتدادا سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا.

ودعا دول الناتو إلى عدم التمييز بين "التنظيمات الإرهابية".

ويوم أمس الاثنين، دعا البنتاغون الأطراف إلى تخفيف حدة التوتر على الحدود التركية السورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن "وحدات حماية الشعب" الكردية "شريك لا غنى عنه" في عمليات التحالف ضد داعش بسوريا.

المصدر: تاس