الإفراج عن موظفة دولية بعد 3 أيام من اختطافها في ليبيا

أعلنت مديرية الأمن الوطني التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية الإفراج عن موظفة تعمل لدى المنظمة الدولية للهجرة في مدينة سبها، بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافها من قبل مسلحين.

وقال يحيى شوايل، رئيس قسم التحري والقبض بمديرية الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إن الإفراج عن الموظفة الدولية تم اليوم مع الساعة الثالثة فجرا، وذلك بعد عمليات تتبع ورصد قامت بها مديرية الأمن الوطني.

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وأشار شوايل إلى أنه "قبل بدء عملية التدخل الأمني للإفراج عن المختطفة، قمنا بالتواصل مع أحد أعيان المنطقة للتدخل بطريقة سلمية للإفراج عنها، وهذا ما تم".

ولفت شوايل إلى أن الموظفة بصحة جيدة ولم تتعرض لأي عملية تعذيب، فيما لم يكشف عن هوية الخاطفين.

وقبل ثلاثة أيام، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين اختطفوا موظفة تعمل لدى المنظمة الدولية للهجرة في سبها جنوبي ليبيا، تدعى رانيا خرمة، وهي من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية. وبحسب وسائل الإعلام فقد تم اختطافها مع وشخصين آخرين من موظفي المنظمة الدولية للهجرة، عندما كانوا في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على فدية.



المصدر: الأناضول + وكالات



قدري يوسف