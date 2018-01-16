ضابط أمريكي متقاعد: الروس حشروا المسلحين في إدلب لهذا الهدف

تنبأ ريك فرانكونا، الملحق العسكري الأمريكي السابق في سوريا أن يحصد الروس ثمار استراتيجيتهم العسكرية في إدلب بعد أن نجحوا في حشر المسلحين جميعا هناك.

ونقلت شبكة "CNN" عن فرانكونا قوله في هذا الصدد، إن الروس يمكنهم مع دمشق "استخدام القوة النارية الفائقة" في هذه المدينة للقضاء على الجماعات المسلحة.

وأوضح المقدم المتقاعد من الجيش الأمريكي، ريك فرانكونا في مقابلة مع الشبكة الإخبارية الأمريكية أن "هذه هي المنطقة التي سُمح للمقاتلين المعارضين بالتوجه إليها من المناطق التي كانت القوات التابعة للنظام السوري تدخل إليها بعد حصار طويل. إدلب هي المنطقة التي يتجمعون فيها وهي المنطقة التي يركز النظام والروس القصف عليها".

وتوقع الملحق العسكري السابق ألا يسمح هذه المرة للمسلحين المحاصرين في إدلب بالرحيل عنها، فليس هناك مكان يذهبون إليه. لقد مثّلت إدلب نقطة تجمع لكل تلك القوات. ما فعله الروس كان جديرا بالانتباه على المستوى العسكري لأنهم حشدوا الجميع في منطقة واحدة. نحن في الجيش نصف هذا الوضع بأنه بنك أهداف. لدى روسيا والجيش السوري الكثير من القوة النارية التي يمكن استخدامها ضد المعارضة، التي سيكون تدميرها مسألة وقت فقط".

وبشأن الدور التركي في مناطق شمال سوريا رأى فرانكونا أن "الأتراك يلعبون لعبة خطيرة، فهم في بداية الأمر أعلنوا تأييد فكرة مناطق خفض التصعيد لاعتقادهم أنها ستكون مفيدة، ولكنهم اليوم يشعرون بالقلق بسبب الوجود الكردي على حدودهم. الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن نيته تنفيذ عملية عسكرية ضد القوى الكردية التي لا يرى فيها أكثر من منظمة إرهابية".

واختتم الملحق العسكري الأمريكي السابق حديثه بتذكر المدنيين وتوقع رؤية "الأتراك ينفذون عمليات عسكرية قرب الأماكن التي تشهد عمليات سورية وروسية والأمر سيكون خطيرا على المدنيين في المنطقة".

المصدر: CNN

محمد الطاهر