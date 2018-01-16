الأونروا: مستمرون في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم التقشف

تعهدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا" باستمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وذلك بالرغم من أي إجراءات تقشفية.

وأوضح سامي مشعشع، المتحدث الرسمي باسم "الأونروا" في بيان أن من إجمالي ميزانية الوكالة التي تبلغ قيمتها مليارا و300 مليون دولار، تتبرع الولايات المتحدة لصالحها بمبلغ 300 مليون للوكالة.

وأضاف أنه حتى وإن لم تترجم التعهدات المالية الأمريكية هذا العام إلى واقع، فإن "الأونروا" لن تترك لاجئي فلسطين لوحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة الغربية، وغزة، بالإضافة إلى وجودها، وخدماتها في القدس الشرقية.

وشدد مشعشع أيضا على أن "الأونروا" تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وكذلك لمدارسها الـ711، وعيادتها الـ143، وكافة خدماتها الاجتماعية، والإغاثية، والإقراضية، وتعليمها المهني والفني في معاهدها جميعها مستمرة دون انقطاع، في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

المصدر: وكالة وفا

ألكسندر توميلين