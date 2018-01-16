بالأرقام.. نمو عدد السكان في السعودية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان المملكة العربية السعودية يقدر بـ336.552.32 نسمة، بحسب نتائج مسح الخصائص السكانية لعام 2017، مقارنة بـ308.742.31 نسمة في عام 2016.

وأوضحت هيئة الإحصاء، اليوم الثلاثاء، بأن متوسط معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 2.52 %، وأن توزيع جملة السكان عام 2017 حسب الجنس كالتالي: الذكور 57.48 % والإناث 42.52 %.

يذكر أن الهيئة قامت، ممثلة في إدارات الإحصاء السكانية والحيوية، بإجراء سلسلة من مسوح الخصائص السكانية. ويعتبر مسح الخصائص السكانية للعام الماضي، امتدادا لسلسلة من مسوح الخصائص السكانية التي تجريها الهيئة.

وتم في هذا المسح جمع البيانات عن الأسرة المعيشية، تتضمن الحالة الاجتماعية، والحالة التعليمية، والتركيب الديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية.

وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات، مثل معدل الوفيات، والتركيب العمري والنوعي للسكان، ومستويات الزواج والطلاق بالمملكة، والحالة التعليمية للسكان.

المصدر: عكاظ

رُبى آغا