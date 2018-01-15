النقل السورية تستعجل مشروع السكة الحديدية قبل معرض دمشق الدولي

شرعت مؤسسة الخطوط الحديدية لدى وزارة النقل السورية في مد سكة حديدية بطول 17 كيلومترا تربط محطة القدم في دمشق ومدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي.

وقال وزير النقل السوري المهندس علي حمود إن "السكة الحديدية ستدخل الخدمة قبل موعد الدورة الـ60 من معرض دمشق الدولي المزمع في سبتمبر 2018".

وأضاف أن الوزارة أنهت دراستها لإيصال القطار من "محطة القدم" في دمشق إلى مدينة المعارض، وإلى المحطات التبادلية والخدمية لتخفيف الأعباء على المواطن أثناء التنقل في هذا الاتجاه.

كما أوضح مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية رضوان تكريتي، أن الورشات ستعمل على إنشاء محطة بالقرب من مدينة المعارض وساحة لتفريغ وتحميل البضائع، وسيتم تجهيز المحطة بالمعدات ومستلزمات تخديم الركاب ورجال الأعمال.

المصدر: سانا

ألكسندر توميلين