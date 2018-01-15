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ترامب يشيد للشيخ تميم بدور قطر في مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

ترامب يشيد للشيخ تميم بدور قطر في مكافحة الإرهاب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد فيه الأخير بـ"دور الدوحة في مكافحة الإرهاب".

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن "الجانبين استعرضا العلاقات بين واشنطن والدوحة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي ولاسيما في مكافحة الإرهاب".

كما بحثا آخر التطورات الدولية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

يذكر أن الشيخ تميم قد وصل الاثنين إلى أنقرة، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة ثانية يؤديها لتركيا في غضون شهر واحد.

المصدر: الشرق القطرية

ياسين بوتيتي

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