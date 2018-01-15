بعد 35 عاما من الحظر.. دور السينما تعود إلى السعودية

بعد 35 سنة من الحظر المفروض على دور السينما، نظم في المملكة السعودية مهرجان للأفلام العالمية.

ونظمت مؤسسة "سينما 70"، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة بعض الرعاة، اعتبارا من يوم الجمعة المنصرم، سلسلة عروض عالمية مرئية للأطفال تستمر 6 أيام، في دار سينما مؤقتة تمت إقامتها في جمعية الثقافة والفنون بجدة، بينما من المتوقع أن تفتح دور السينما الدائمة أبوابها في البلاد اعتبارا من مارس/آذار المقبل، في إطار الإصلاحات الاجتماعية واسعة النطاق التي يجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

دور السينما السعودية تفتح أبوابها للأطفال بعد توقفها لاكثر من ربع قرن!

https://t.co/QVo5bQt7z5pic.twitter.com/NzfmCvqASv — AlMaqar صحيفة المقر (@Maqarcom) ١٤ يناير، ٢٠١٨

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المخرج والمنتج ممدوح سالم أن منظمي المهرجان يسعون إلى استخدام هذه الفعالية كنقطة انطلاقة في تنظيم العروض السينمائية المستقبلية، بعد قرار رفع الحظر عن العروض السينمائية الجماهيرية والذي صدر الخميس المنصرم، مشيرا إلى غياب البنى التحتية المطلوبة لذلك في المملكة الآن.

وتخطط السلطات السعودية لتدشين 300 دار سينما فيها ألفا شاشة بحلول عام 2030، متوقعة أن ذلك سيسهم بأكثر من 90 مليار ريال في اقتصاد البلاد وسيخلق 30 ألف فرصة عمل إضافية، فضلا عن الحفاظ على الأموال التي يصرفها مواطنو المملكة على زيارات ترفيهية إلى دول مجاورة مثل البحرين والإمارات، حسب وكالة "رويترز".

وأكدت الوكالة أن الأفلام المعروضة ستتعرض لمقص الرقابة لضمان تطابقها مع "القيم الأخلاقية" للمملكة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف