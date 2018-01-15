بالصور.. "داعش" يزعم أنه أسر 12 جنديا من الجيش السوري في إدلب

كثف تنظيم "داعش" الإرهابي من نشراته الدعائية حول عملياته ضد الجيش السوري في إدلب، وزعم في إحداها أنه قتل 10 جنود، وأسر 12 آخرين.

وذكرت قناة "Directorate 4" في "تلغرام" وهي مختصة في متابعة الأوضاع الميدانية بسوريا، أن التنظيم نشر مقطع فيديو عرض فيه أشخاصا قال إنهم جنود تابعون للجيش السوري أسرهم في ريف إدلب الجنوبي.

Directorate 4

وأشار الموقع إلى أن أحد الأسرى قال في الشريط المصور إنه ينتمي إلى لواء القدس، وأنه ومجموعته نقلوا من دير الزور إلى إدلب حيث وقعوا أسرى لدى "داعش".

المصدر: Directorate 4