توتر في إدلب بعد فرار محتجزين من معتقل لـ"النصرة"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتسجيل حالة من التوتر في مدينة إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا بعد فرار محتجزين من أحد معتقلات "هيئة تحرير الشام" "النصرة" سابقا في المدينة.

وذكر المرصد أن 6 سجناء على الأقل فروا من معتقل لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب، موضحا أن الفارين من أصحاب "الجرائم المتوسطة" وأن أحدهم اعتقل بعد الفرار.

وأضاف أن "النصرة" تبحث للعثور على باقي الفارين.

يأتي ذلك في وقت تمكن فيه الجيش السوري وحلفاؤه من تحقيق تقدم مهم في ريف حلب الجنوبي باتجاه الريف الشرقي لإدلب في معارك شرسة ضد تنظيم "النصرة" والفصائل المتحالفة معه.

كما أشار المرصد إلى أن قرية واحدة تفصل القوات الحكومية السورية المتقدمة من حلب عن الالتقاء بقوات أخرى للجيش شرقي إدلب في منطقة تشمل نحو 78 قرية ضمن أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب المتحاذية، وذلك في إطار فرض طوق حول تجمعات "النصرة" و"داعش" المتبقية هناك.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

إينا أسالخانوفا