رسالة كويتية لقطر
Reuters Neil Hall
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تسلم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
ونقل الرسالة حفيظ محمد العجمي السفير الكويتي لدى قطر، وأكد الجانب الكويتي على أهمية العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.
وتقود الكويت وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح شخصيا جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية الراهنة التي اندلعت على خلفية إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الـ6 من يونيو 2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
المصدر: صحيفة "العرب" القطرية + وكالات
ياسين بوتيتي
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