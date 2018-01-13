الحوثيون يفرجون عن مقربين من صالح

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين، صالح الصماد، أمرا بالإفراج عن قياديين بارزين في حزب "المؤتمر الشعبي العام" مقربين من زعيمه الراحل، علي عبد الله صالح.

وأوضحت وكالة "سبأ" اليمنية بنسختها التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية أن هذا القرار جاء في ظل لقاء أجراء الصماد اليوم السبت مع محافظ عمران، فيصل جعمان، وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية من قبيلة حاشد.

وقالت الوكالة إن الصماد وجه بعد اللقاء "بالإفراج عن قيادات وأفراد من محافظة عمران شاركوا في الفتنة الأخيرة"، في إشارة إلى التصعيد العسكري، الذي جرى أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الحوثيين من جهة وأنصار الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، الذي تزعم "المؤتمر الشعبي العام"، في العاصمة صنعاء وبعض المناطق اليمنية الأخرى.

وبينت "سبأ" الحوثية أن بين المفرج عنهم وزير الاتصالات السابق، جليدان محمود جليدان، والشيخ مبخوت المشرقي.

وكانت قوات الحوثيين قد قتلت، يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس اليمني السابق وعدد كبير من أنصاره، وأكدت أنها وضعت بذلك نهاية للأزمة المسلحة بين الجانبين.

وأعلنت "أنصار الله" مرارا بعد ذلك عن سعيه للحفاظ على علاقات الشراكة مع حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي كان حليفا للحوثيين منذ اندلاع الأزمة اليمنية عام 2014 في المواجهة مع قوات الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، الذي يدعمه منذ مارس/آذار 2015 التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: سبأ + وكالات

رفعت سليمان