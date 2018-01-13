مستوطنون يعتدون على أشجار الزيتون في نابلس

أقدم مستوطنون مساء اليوم السبت على قطع أكثر من 110 شجرات زيتون مثمرة في قريتي حوارة وبورين جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وذكر غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية أن مجموعة من المستوطنين من بؤرة "ايتسهار"، قد هاجموا منطقة اللحف في قرية حوارة ومنطقة السلع في بورين وقطعوا ما لا يقل عن 110 شجرات زيتون مثمرة تعود لفلسطينيين قبل أن تندلع المواجهات بين أصحاب البساتين والمستوطنين الذين اضطروا للفرار.

وأضاف دغلس أن مواجهات عنيفة اندلعت خلال مهاجمة المستوطنين منزل المواطن منير النوري الواقع على أطراف قرية عوريف جنوبي نابلس حيث أجبرهم الفلسطينيون على الانسحاب.

المصدر: معا

إينا أسالخانوفا