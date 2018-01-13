الخارجية السودانية تنفي تصريحات منسوبة لسفيرها في القاهرة

نشرت وزارة الخارجية السودانية، مساء السبت، بيانا نفت فيه تصريحات سفيرها لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم بشأن الأزمة مع مصر، وقالت إنه لم يدل بأي تصريح وأن الحديث منسوب إليه.

ونشرت وسائل إعلام ومنها RT تصريحات للسفير عبدالحليم خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية قال فيها" نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب".

وقال قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية أن "المحمود عبد الحليم لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية".

وأشار الخضر إلى أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقال إنه "تم إخراج تصريحات السفير عبد الحليم عن سياقها".

وأفادت الوزارة بأن "السودان حريصة على الأمن والاستقرار والسلام في السودان ومصر".

المصدر: RT

ياسين بوتيتي