مصر.. عصر الوفرة من المياه انتهى!

قال الدكتو حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن كمية استهلاك مصر من المياه 114 مليار متر مكعب، وإن الحصة الخاصة بالشرب والري تبلغ 80 مليار متر مكعب.

وأشار حسام الإمام إلى أنه لا بد من ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز.

وأضاف الإمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (ما وراء الحدث)، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن مصر تعوض النقص في المياه والمقدر بنحو 34 مليار متر مكعب من خلال استيراد المنتجات المائية المختلفة.

وأكد أن عصر الوفرة من المياه انتهى، ويجب ترشيد الاستهلاك برغبة وخطة وطنية من المواطنين، مؤكدا أن مصر لم تدخل بعد في عصر ندرة المياه، وأنه سيتم تغليظ العقوبات على كل من يعبث بمياه النيل.

المصدر: صحف مصرية