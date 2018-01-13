مصر.. تعديل وزاري وشيك

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، المجلس للانعقاد لجلسة عامة غدا الأحد، لإقرار تعديل وزاري قد يشمل 7 حقائب.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن الجلسة العامة المقررة غدا تأتي قبل الجلسة المحددة لانعقاد البرلمان سلفا، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث كانت الجلسة العامة محددة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يشمل التغيير 7 حقائب وزارية، في مقدمتها تكليف مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، رسميا برئاسة الحكومة، وتكليف رانيا المشاط، القيادية السابقة بالبنك المركزي المصري، ومستشارة كبير خبراء صندوق النقد حاليا، بحقيبة وزارية.

كانت مصادر قالت إنه تم التشاور مع البرلمان على اختيار مدبولي لمنصب رئيس الوزراء، خلفا للمهندس شريف إسماعيل، وتولي عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني منصب وزير الإسكان خلفا لمدبولي.

ورجحت مصادر أن يكون من بين التعديلات وزراء التنمية المحلية هشام الشريف، والسياحة يحيى راشد، والري محمد عبد العاطي، والزراعة عبد المنعم البنا، والإسكان مصطفى مدبولي، فيما قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، إن وزيري المالية، عمرو الجارحي والنقل، هشام عرفات قد دخلا في بورصة التغييرات في الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التعديل تم التوافق عليه مع مجلس النواب، الذي من المقرر أن يناقش التعديل الوزاري ويقره خلال جلسته العامة غدا الأحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

نادر همامي