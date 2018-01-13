فيديو لانتحاري زعمت "النصرة" أنه هاجم مواقع الجيش السوري في إدلب

يواصل الجيش السوري تقدمه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ويخوض معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية داخل مطار أبو الضهور العسكري ومحيطه.

ونشرت قناة "4 Directorate"، المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم، في تطبيق "تيليغرام" صورة لانتحاري قالت إنه هاجم مواقع الجيش السوري في سنجار جنوبي مطار أبو الضهور بمحافظة إدلب السورية.

وأشارت إلى أن الانتحاري هو أحد مقاتلي "هيئة تحرير الشام" الإرهابية التي تنضوي تحت جناحها (جبهة النصرة)، ويلقب بـ "أبو حذيفة الحمصي".

"4 Directorate"

كما، دعمت القناة منشورها بمقطع فيديو لعربة "بي إم بي 1"، قالت إنها استخدمت خلال العملية الانتحارية، ويظهر الفيديو العربة المفخخة قبل العملية وهي تنقل بواسطة شاحنة خاصة.

ووفقا لـ "4 Directorate"، فقد نقلت العربة إلى جبهة إدلب ليلة الخميس، وانتظرت قرابة يوم قبل أن تستخدم في تنفيذ العملية الإرهابية، مشيرة إلى أن "هيئة تحرير الشام" نفذت خلال أمس الجمعة ثلاث هجمات انتحارية على مواقع للجيش السوري.

وأضافت أن المعارك في محيط سنجار متواصلة، وأن التنظيمات الإرهابية لم تنجح إلى الآن في كسر مواقع الجيش السوري في سنجار، التابعة لمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب.

المصدر: "Directorate"