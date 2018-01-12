عبد الحكيم جمال عبد الناصر: هذا ما كان يوصينا به والدنا في كل الأوقات!

كشف نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن الوصية التي كان يرددها والده أمام أبنائه في كل المناسبات قبل وفاته.

وأوضح عبد الحكيم جمال عبد الناصر في حوار تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري أن والده كان يؤكد له ولإخوته أن حياتهم كأبناء رئيس الجمهورية، تعد فترة استثنائية، وأنها ليست الحياة التي سيعيشونها لاحقا.

وأشار نجل عبد الناصر إلى أن الرئيس المصري الراحل كان يؤكد لأبنائه أن مصيرهم أن يذوبوا في الجماهير، وما سيجري لهؤلاء سيسري عليهم.

ولفت عبد الحكيم عبد الناصر إلى أن والده كان يرفض التحاق أبنائه بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ويصر على أن يدرسوا في المدارس العامة.

وروى نجل الزعيم الراحل أنه كان يكتفي في المدرسة بذكر اسمه فقط، لتحاشي الكشف عن هويته أمام أساتذته والتلاميذ الآخرين، مضيفا أن أبناء عبد الناصر أحيانا كانوا يتشاجرون مع من يكشف هويتهم من أصحابهم.

المصدر: قناة البلد

محمد الطاهر