السيسي ومرسي يظهران معا في عمل "سري للغاية"

أظهرت الصور الأولى للفيلم المصري "سري للغاية"، الذي يُحاكي الواقع المصري ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حتى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، ومن المقرر عرضه في شهر مايو المقبل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تُظهر الفنان أحمد السقا في دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.

وتبين من الصور أن الفنان أحمد رزق سيجسد دور الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما سيجسد الفنان عبد العزيز مخيون دور اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان المخرج المصري محمد سامي، قد بدأ وضع اللمسات النهائية لفيلمه الجديد "سري للغاية"، وهو من تأليف السيناريست وحيد حامد، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وأحمد رزق.

ويرصد مؤلف الفيلم الساعات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتظاهر في ميدان التحرير من أجل إجباره على الرحيل، كما يتناول أيضا صعود الإخوان المسلمين إلى منصة الحكم، وكيف أدار محمد مرسي البلاد خلال عام كامل.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف يجسد شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما وقع الاختيار على الفنان خالد الصاوي لتجسيد شخصية القيادى الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، فيما يجسد الفنان محمود حميدة دور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.

المصدر: إرم نيوز + فيسبوك

ياسين بوتيتي