السيسي يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات وقيادات القوات المسلحة

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا، اليوم الخميس، بمقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة.

وجاء في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته في "فيسبوك" اليوم، أن الاجتماع تناول "آخر المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية".

وأضاف راضي أن السيسي قد "اطلع على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات"، مشددا على ضرورة "توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوي الجمهورية".

المصدر: facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/

إينا أسالخانوفا