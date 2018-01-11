رئيس مجلس النواب المصري: أمن البحرين خط أحمر

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، إن أمن البحرين خط أحمر ولا تقبل مصر المساس به، مشددا على العلاقات الراسخة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالعال لوفد مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية المصرية في مجلس النواب البحريني.

ووجه النائب عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس وفد مجموعة الصداقة البحرينية المصرية في مجلس النواب البحريني، الشكر إلى عبدالعال على حفاوة الاستقبال التي لاقاها الوفد البحريني منذ بدء زيارته للقاهرة، مشيدا بمواقف مصر الداعمة لأمن مملكة البحرين.

المصدر: وكالات