ولد الشيخ أحمد: الحوثيون و"المؤتمر الشعبي" مستعدان لاستئناف عملية السلام فورا

أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتزام حركة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام" باستئناف عملية السلام "في أقرب فرصة ممكنة".

وذكر ولد الشيخ أحمد في تغريدات منشورة اليوم الخميس على حسابه الرسمي في "تويتر" أن نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في اليمن معين شريم اجتمع في صنعاء مع مسؤولين في "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" وجهات سياسية نافذة وقادة من المجتمع المدني، وتشجّع بالتزامهم وتعاونهم للعودة إلى طاولة الحوار.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى اعتماد "خطاب يعلي مبادئ المصالحة والشراكة والسلام والتوافق وحسن الجوار"، واصفا ذلك بأنه أمر أساسي لمساعدة الشعب اليمني على تحقيق ما يصبو إليه من حياة آمنة ومستقرة وكريمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في صنعاء شهد في أوائل ديسمبر/كانون الأول المنصرم تصعيدا عسكريا بسبب خلافات بين الحوثيين وحليفهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح زعيم حزب "المؤتمر الشعبي"، وبعد مواجهات عنيفة استمرت عدة أيام، تمكن الحوثيون من السيطرة على المدينة بأكملها، وقتل الرئيس اليمني صالح.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف