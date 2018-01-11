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نجاة مسؤول عراقي من محاولة اغتيال أصيب فيها 7 أشخاص

أخبار العالم العربي

نجاة مسؤول عراقي من محاولة اغتيال أصيب فيها 7 أشخاص
thebaghdadpost.com
تفجير عبوة ناسفة في العراق
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أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، الخميس، بأن رئيس مجلس قضاء هيت نجا من محاولة اغتيال وأصيب سبعة أشخاص بانفجار عبوة داخل ملعب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ قناة "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل مدرجات ملعب رياضي في مركز شباب هيت وسط المدينة (70 كم غرب الرمادي) انفجرت، مساء اليوم، خلال مرور رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي بالقرب منها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أسفر عن إصابة خمسة مدنيين واثنين من المنتسبين بجروح"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي نجا من التفجير دون وقوع إصابات".

وتشهد مدينة هيت، بين الحين والآخر، تفجيرات تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية وغالبا ما توقع خسائر مادية وبشرية بينهم، بحسب مصادر أمنية.

المصدر: السومرية نيوز

قدري يوسف

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