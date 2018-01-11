إسرائيل ستبني أكثر من 1122 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلنت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، أن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

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ونقلت وكالة "أ ف ب" عن هذه المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية تصريحها، أن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 وتمت الموافقة عليها الأربعاء أصبحت في مراحل مختلفة من الإجراءات.

وأضافت أن 325 وحدة قد حصلت على موافقة نهائية. ويعني ذلك البدء بأعمال البناء، بينما تم منح 770 وحدة أخرى الموافقة الأولية.

وأضافت المنظمة أن إسرائيل وافقت عام 2017 على بناء 6072 وحدة سكنية وهو العدد الأكبر منذ عام 2013. وفي عام 2016 تمت الموافقة على بناء 2629 وحدة.

وبعد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي انتقدت علنا الاستيطان، التزمت إدارة ترامب التي تولت مهامها في يناير/كانون الثاني عام 2017 الصمت في هذا الشأن.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية.

المصدر: swissinfo

أولغا رودكوفسكايا