مصادر: السلطات السودانية تصادر 3 صحف !

صادرت السلطات السودانية بعض الصحف بعد طباعتها، ودون أن توضح الأسباب لمسؤولي هذه الصحف حسبما أفادت مصادر لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد عدد من الصحفيين، اليوم الخميس، في حديثهم مع " سبوتنيك "، أن" السلطات الأمنية، صادرت صحف ( التيار، والميدان، والأخبار )، دون أن تكشف السبب لهذا الإجراء".

وهتفت مجموعات كبيرة من طالبات جامعة الأحفاد للبنات السودانية داخل أسوار الجامعة، يوم الأربعاء، احتجاجا على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية.

ويشهد السودان موجة من الاحتجاجات منذ أسبوع، ببعض المدن الكبيرة، مما أسفر لغاية الآن إلى مقتل طالب ثانوي وجرح آخرين، بمدنية الجنينة غرب السودان.

فيما أكد وزير الدولة المالية الاتحادية السودانية، مجدي حسن، أمام البرلمان السوداني يوم امس الأربعاء، أن موازنه خلت من أي زيادات في الضرائب أو الجمارك للسلع الاستراتيجية الغذائية، راميا أسباب ارتفاع الأسعار على التجار والسماسرة ومضاربات في أسعار الصرف الأجنبي بالأسواق الموازية.

المصدر: سبوتنيك