حماس للمبعوث الأممي: الاحتلال هو الإرهاب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، رفضها لوصف، نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، المقاومة الفلسطينية بـ "الإرهاب".

وكان ميلادينوف أدان عملية نابلس قائلاً: "لا يوجد مبرر للإرهاب ولمن يثني عليه، وهذا ليس الطريق إلى السلام"، داعياً إلى تقديم منفذيها للعدالة.

وردت "حماس" على تصريحات المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، في بيان جاء فيه:" ميلادينوف يعرف تماما وحسب القانون الدولي أن الاحتلال الذي يقتل الأطفال وينتهك المقدسات ويرتكب المجازر هو الإرهاب، وأن المقاومة حق مشروع للشعوب التي تقع تحت الاحتلال".

وكان شبان فلسطينيون نفذوا مساء أمس الثلاثاء، عملية مسلحة قرب نابلس أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي، وانسحبوا دون وقوع ضحايا في صفوفهم.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة