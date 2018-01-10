قتلى وجرحى بتفجير دراجة نارية في إدلب السورية
Reuters
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نشر نشطاء صورا لدارجة نارية قالوا إنها انفجرت اليوم في حي القصور بإدلب شمالي سوريا ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأوضحت المصادر أن الدراجة استهدفت سيارة تابعة لأحد الفصائل المتناحرة في المدينة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في إنفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة #إدلبpic.twitter.com/NWHLyGQ5V6— Ahmad Sweid (@swyd03) 10 января 2018 г.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
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