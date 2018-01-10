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قتلى وجرحى بتفجير دراجة نارية في إدلب السورية

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بتفجير دراجة نارية في إدلب السورية
Reuters
صورة أرشيفية
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نشر نشطاء صورا لدارجة نارية قالوا إنها انفجرت اليوم في حي القصور بإدلب شمالي سوريا ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت المصادر أن الدراجة استهدفت سيارة تابعة لأحد الفصائل المتناحرة في المدينة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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