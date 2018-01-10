الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بشأن التطورات في سوريا

أفاد مصدر دبلوماسي بأن وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة إثر التطورات في سوريا.

ولم يحدد المصدر طبيعة التطورات التي استدعي السفير بسببها، لكن أنقرة سبق وأن انتقدت سياسة واشنطن الداعمة لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراع حزب العمال الكردستاني المحظور لديها، في سوريا.

المصدر: رويترز

علي جعفر