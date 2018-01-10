غرق 50 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

لقي 50 مهاجرا مصرعهم جراء غرق زورق كان يقلهم إلى إيطاليا، بحسب مصادر إعلامية، استنادا إلى خفر السواحل الليبي.

وأكد خفر السواحل الليبي إنقاذ 17 شخصا، فيما لا يزال 100 آخرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى العثور على 3 زوارق كانت تقل مهاجرين في اتجاه السواحل الإيطالية.

وبحسب السلطات الليبية فإن عدد المهاجرين الموجودين في أراضي البلاد يبلغ 700 ألف مهاجر.

وتشير تقديرات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 170 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا العام الماضي، فيما لقي 3000 حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية خلال الفترة ذاتها.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين